У Пакистані військові розпочали загальнонаціональну антитерористичну операцію

Військові Пакистану розпочали загальнонаціональну антитерористичну операцію після того, як по всій країні внаслідок екстремістських атак загинули понад сто осіб.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

До цього антитерористичні операції Пакистану були зосереджені переважно в неспокійній північно-західній племінній області.

Серед останніх терористичних атак у Пакистані, зокрема, 16 лютого у місті Сехван провінції Сінд в результаті вибуху загинули щонайменше 50 осіб.

Нагадаємо, недавно у Пакистані через теракт смертника загинули 5 людей.