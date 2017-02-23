У Польщі запустили проект розширення газового сполучення з Україною

На півдні Польщі розпочинається будівництво газопроводу "Германовіце-Страхоціна" і розбудова газорозподільчої станції "Германовіце", що необхідно для розширення газового сполучення РП з Україною.

За будівництво відповідатиме дочірня фірма польської нафтогазової компанії PGNiG - PGNiG Technologie, інформує польський оператор газопроводів, компанія Gaz-System.

"Метою проекту є посилення енергетичної безпеки країни і модернізація та розбудова газотранспортної системи в районі південно-східної Польщі. Інвестиція має велике значення у контексті запланованого будівництва нового газопроводу Польща-Україна, що з'єднає газорозподільчі станції Більче-Волиця (Україна) і Германовіце (Польща)",- йдеться в повідомленні Gaz-System.

Орієнтовна вартість будівництва газопроводу - 288 млн злотих ($72 млн). При цьому, 110 млн злотих на будівництво залучено з програми ЄС "Інфраструктура і середовище". Орієнтовний термін завершення інвестиції - 2019 рік.

Газопровід "Германовіце-Страхоціна" довжиною 72 км становитиме важливий елемент газового коридору "Північ-Південь".