У Вінниці планують відкрити музей історії міста

24 лютого на сесію Вінницької міської ради виноситься рішення про створення нового комунального підприємства «Центр історії Вінниці». Новий заклад займатиметься вивченням та популяризацією історії подільської столиці. Але головне його завдання – фактично з нуля зібрати матеріали для створення музею історії Вінниці. Його планують відкрити вже за два роки.

Ініціатива створення закладу «Центр історії Вінниці», як кажуть у мерії, належить вінницьким історикам, науковцям та дослідникам, які працювали в робочій групі з декомунізації, а після цього продовжили свою роботу вже у постійно діючому дорадчо-консультативному органі Вінницької міськради. Саме вони виступили із закликом створити міську музейну установу, яка збиратиме, досліджуватиме і описуватиме артефакти, займатиметься видавничою справою і проведенням археологічних досліджень, координуватиме роботу усіх історичних осередків та ініціатив. Фактично це буде орган, який допоможе систематизувати усю роботу, яка пов’язана з історичним минулим міста.

«Вінниця двічі намагалася створити музей історії свого міста. Перший етап пов’язаний з діяльністю Володимира Отамановського, який заснував кабінет з вивчання Поділля. З роками він переріс у краєзнавчий музей області і його функції змінилися. Другий етап відбувся у 70-ті роки ХХ століття, коли педагогічний інститут намагався стати класичним університетом і відродити дослідження історії міста. Але, на жаль, цього не сталося, – розповідає доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун. – Та за велінням долі настала пора декомунізації. І цей процес з перейменування міських топонімів, відновлення історичної справедливості, об’єднав нас усіх у творчу групу і спонукав до глибокого вивчення історії міста. Сьогодні вінницька історична спільнота достатньо розвинута і самодостатня. Вона спроможна виробляти свою ідеологію, популяризувати вивчення історії регіону і рідного міста, а отже і правильно «продавати» його інвесторам, туристам, самим містянам».

Доктор історичних наук, завідувач кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Ольга Коляструк каже, що створення Центру історії Вінниці допоможе жителям Вінниці переосмислити свою сутність і нарешті «подолати того монстра штучної історії, який володіє нашою свідомості». З іншого боку, якщо місто матиме свій музей, це допоможе йому віднайти своє обличчя серед інших регіонів України.

Найімовірніше очолить комунальне підприємство відомий у місті історик Олександр Федоришен. Міський голова Сергій Моргунов не зізнається, де саме буде розташований музей. Але на депутатських комісіях розглядалося приміщення в центрі міста (на вулиці Соборній, 91). Хоча не виключено, що це буде лише центральна презентаційна локація. А повна музейна експозиція розташовуватиметься в іншому місті. Адже, за задумом вінницьких істориків, музей історії Вінниці має не поступатися оригінальністю і масштабністю Варшавському музею історії польський євреїв ПОЛІН. А його площа складає понад 18 тисяч квадратних метрів, а експозиція займає 8 залів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця