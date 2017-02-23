У Женеві починається новий етап переговорів по Сирії

У Женеві 23 лютого розпочинається новий раунд переговорів з мирного врегулювання ситуації у Сирії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Агентство відзначає, що очікування щодо "Женеви IV", четвертого раунду переговорів, які проходять за посередництва ООН, є не надто високими.

"Після декількох місяців кровопролиття в Сирії, затримки щодо доставки гуманітарної допомоги та проблем з дипломатією, спецпосланець ООН Стеффан де Містура по Сирії відновлює переговори між делегаціями уряду та опозиції у четвер, у спробі завершити в країні шестирічну війну, яка забрала життя сотень тисяч людей та зробила мільйони людей переміщеними особами", - зазначає The Associated Press.

За словами Де Містури, представники з кожної сторони приїхали в середу, а інші, як очікується, прибудуть сьогодні, 23 лютого.

Повідомляється, що Башар Аль-Джаафарі, посол Сирії в ООН, який є одним з найсильніших захисників уряду президента Сирії Башара Асада, знову очолює делегацію Дамаска.

Новачком в урядовій команді є сирійський курдський законодавець Омар Оссі, який, за словами деяких опозиціонерів, є членом Робочої партії Курдистану.

Зазначимо, що протягом десятиліть Туреччина бореться з партією, яка домагається автономії для етнічних курдів в конфлікті, який забрав десятки тисяч життів.

Делегацію сирійської опозиції очолює новий представник у переговорах - Наср Харірі, 40-річний кардіолог з південної провінції Дараа, де повстання, що викликало громадянську війну в Сирії, почалося в березні 2011 року.

Затриманий понад 20 разів перед втечею з Сирії, тепер він є високопоставленим членом Сирійської національної коаліції, однієї з найбільших опозиційних груп.

Повідомляється, що до делегації, яка налічує 21 члена, також увійшли Мохаммед Аллуш з Повстанської армії Ісламу, а також армійські перебіжчики, включаючи Фатіха Хассуна, Моатасема Шамеіра, Ахмеда Османа, Зіяда Харірі та Халеда Набоулсі.

"Терористичні угруповання, такі як ІДІЛ та відгалуження "Аль-Каїди" - Фронт Фатах Аль-Шам, які контролюють території в Сирії, знову були виключені", - повідомляє агентство.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ Маккейн таємно відвідав Сирію.