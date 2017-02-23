Україна пропонує СОТ створити єдиний портал тендерних оголошень

Україна виступила з ініціативою створити в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) спільний портал з розміщення оголошень про тендери.

Про таку ініціативу пише перший заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

"Україна запропонувала всім країнам-членам угоди GPA (Agreement on Government Procurement – Угода про державні закупівлі) створити портал на основі стандарту даних Open Contracting Data Standard. Ну а потім прикрутити туди BI-модуль (система бізнес-аналізу) на кшталт bi.prozorro.org. Коротше, те, що ми вже зробили на рівні Україні, тільки тепер на рівні 50 країн", - пише він.

За оцінками Нефьодова, "це була б велика перемога для бізнесу, бо шукати цікаві тендери на 45+ національних порталів неможливо. Це була б велика перемога для урядів, бо з'явилася б надійна, доступна інформація".

Нефьодов зазначає, що цю ініціативу позитивно сприйняли ЄС, США, Канада, Норвегія та Швейцарія.