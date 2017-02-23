"Укрпошті" дозволили підняти тарифи на 50%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила підвищення тарифів на послуги "Укрпошти".

Про це інформує прес-служба НКРЗІ.

"Проектом змін Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку пропонується збільшити розмір тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, а саме: пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6% та пересилання посилок по Україні на 22%; рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4%", - йдеться в повідомленні.

Затверджене Комісією рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.