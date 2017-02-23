Уряд переглядатиме ціни на газ для населення кожні півроку

Уряд ухвалив рішення стосовно того, що граничні роздрібні ціни на природний газ для населення і підприємств повинні переглядатися кожні півроку.

Таким чином Кабінет міністрів ухвалив постанову №90 від 21 лютого, яку було оприлюднено на Урядовому порталі.

Цей документ вносить зміни до постанови від 1 жовтня 2015 р. № 758 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)".

Таким чином, відповідно до внесених змін, ціни на природний газ для побутових споживачів та релігійних організацій будуть переглядати кожного квітня та жовтня.