Уряд Японії засудив плани РФ розмістити дивізію на Курильських островах

Уряд Японії висловив протест російській стороні у зв'язку з планами Міноборони РФ розмістити протягом року дивізію на Курильських островах.

Про це повідомив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга.

"Ми уважно стежимо за діями Росії в районі чотирьох північних островів. Зараз ми збираємо додаткову інформацію у зв'язку з недавніми повідомленнями про плани з розміщення (дивізії). 22 і 23 лютого ми надіслали протести по дипломатичних каналах", - сказав він.

Водночас, за словами Суги, "японська сторона виступає за продовження переговорів з проблеми цих островів і пошук взаємоприйнятного рішення".

У МЗС Японії заявляють, що зміцнення військової присутності РФ на Курильських островах суперечить позиції країни, яка полягає в тому, що це одвічні території Японії.

Як відомо, Ітуруп, Кунашир, Шикотан і ряд дрібних незаселених островів Малої Курильської гряди, які в Японії називають Хабомаї, ввійшли до складу СРСР за підсумками війни, проте їх приналежність оспорюється Токіо.

Нагадаємо, раніше офіційний Токіо засудив присвоєння п'яти островів Курильської гряди російських назв.