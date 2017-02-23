Уряд звільнив керівника Держекоінспекції

Кабінет міністрів звільнив керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїку.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду, повідомляє прес-центр Держекоінспекції.

У відомстві пояснюють, що 11 січня 2017 року уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності Заїки на його посаді. На той час його відсторонили від виконання обов’язків. Також була створена Комісія Мінприроди з перевірки діяльності Держекоінспекції щодо стану реалізації політики у сфері державного нагляду з червня 2015 року по січень 2017 року, в результаті було проведено перевірку.

"У своїх висновках Комісія рекомендувала Міністру екології та природних ресурсів України долучити Акт про результати перевірки Держекоінспекції, в якому встановлено наявність у діях Андрія Заїки ознак дисциплінарних проступків, до матеріалів дисциплінарного провадження Комісії з питань вищого корпусу державної служби. А також направити до правоохоронних органів Акт про результати перевірки з усіма матеріалами для розгляду та реагування", - наголосили у відомстві.