В Україні тепер можна миттєво оплатити комунальні платежі через QR-коди

ПриватБанк запустив в Україні технологію миттєвої безконтактної оплати комунальних платежів за допомогою QR-кодів і мобільного додатка Privat24.

Про це повідомили в прес-службі банку, передає Укрінформ.

За словами керівника проекту банку «Роздрібний бізнес» Олексія Шабана, систему оплати комуналки за QR-кодом вже запущено в Полтаві, Маріуполі, Черкасах та Івано-Франківську. А сама технологія «Платежі за QR-кодом» є відкритою національною платформою, що дозволяє безконтактно оплачувати будь-які комунальні платежі в будь-якій точці країни.

«Перевага технології миттєвої оплати комуналки без черг і комісій насамперед у тому, що для її впровадження на рівні всієї країни не потрібно додаткових інвестицій. Сьогодні ми пропонуємо всім постачальникам послуг, комунальним підприємствам і фінансовим установам, які приймають комунальні платежі, користуватися можливостями технології «Платежі за QR-кодом» і готові надати всю інформацію для впровадження такої технології», – сказав Шабан.

Зазначається, що оплата комунальних платежів за допомогою QR-коду проходить швидко, просто і виключає помилки в реквізитах. Для цього достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, перейти в «Мої платежі» > «Новий платіж» та відсканувати QR-код на квитанції. Ті, у кого ще немає смартфону, можуть здійснити оплату через QR-код у відділеннях ПриватБанку за допомогою планшета співробітника відділення.