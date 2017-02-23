В Україні у 2017 році зареєстровано більше 50 тис. нових підприємців, - Гройсман

З початку 2017 року понад 50 тисяч українців стали підприємцями.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Харкові, передає "Урядовий портал".

"Ми бачимо сьогодні по першим двом місяцям достатньо позитивну динаміку щодо виплати мінімальної заробітної плати, зменшення на 16% безробіття, збільшення на 47% вакансій, які створюються в Україні. У тому числі ми фіксуємо сьогодні по січню 27 тис. нових економічно активних підприємців. Вже за 21 день лютого ми маємо зростання у тому числі на 27 тис. підприємців у лютому", - заявив прем'єр-міністр.

Також він зауважив, що 91% з тих підприємств, що закривалися після підвищення мінімальної заробітної плати, не здійснювали жодної господарської діяльності та не сплачували податків. А економіка України у IV кварталі 2016 році показала достатньо добрий сигнал зростання на 4,7%.