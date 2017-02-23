Вперше в Україні медики Чернівців ініціювали вакцинний Challenge

Через хронічну відсутність останніми роками вакцин для профілактичних щеплень в Україні в цілому і на Буковині зокрема є великий прошарок невакцинованого населення. Будь-коли це може обернутися спалахом небезпечних інфекцій. Запобігти їм в змозі лише вакцинація.

«Торік Чернівецька область одержала понад 100 тисяч доз вакцини від дифтериту та правцю АДП-м, якої п’ять років у нас взагалі не було. Цієї кількості вакцини цілком вистачає і для дітей, і для дорослих, оскільки після 16-ти щеплюватися потрібно всім щокожні 10 років. Однак наразі вакцинація проходить досить мляво. Тому вирішили заохотити буковинців власним прикладом, продемонструвавши, що вакцина є цілком безпечною, а щеплення – необхідними як для власного здоров’я, так і для епідеміологічної безпеки держави», - пояснює ідею ініціатор вакциноChallenge, заступник директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук.

Щеплення одержали майже десяток медиків-держслужбовців. Сьогодні ж вони передадуть вакцинний Challenge іншим департаментам облдержадміністрації.

Анна ГАРГАЛЯ, Чернівці