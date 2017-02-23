ВР змінила норми КПК щодо заочного правосуддя

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) №5610.

За це проголосували 233 народних депутати, передає УНН.

"Основні завдання цього закону - додати до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 (створення злочинної організації). Наразі такої статті там немає, що унеможливлює покарання за економічні і військові злочини", - сказав у ВР Генеральний прокурор Юрій Луценко, презентуючи законопроект №5610.

Крім того, документ убезпечить від оскаржень рішень українських судів у ЄСПЛ, оскільки конкретизує терміни.

"Він продовжує дію цього закону (про проведення спеціального розслідування - ред.) після 15 квітня, а не встановлює чіткі терміни", - сказав Луценко.

За його словами, норма, яка передбачала дію закону про заочне засудження до 15 квітня 2017 року, могла трактуватися як вибіркове правосуддя.

"Ми знімаємо цю норму і пропонуємо,.. що закон діятиме до створення ДБР", - сказав Луценко.