ЄС проти створення фіксованого кордону в Ірландії через Brexit, - Юнкер

ЄС не хоче, щоб Brexit призвів до появи фіксованого прикордонного контролю між Ірландією і контрольованою Британією Північною Ірландією.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє Agence France Press.

"Під час переговорів щодо Brexit ЄС та Ірландія повинні тісно співпрацювати, щоб мінімізувати негативний вплив" - сказав він після перемовин з прем’єром Ірландії Ендою Кенні.

"Ми не хочемо жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія" - заявив Юнкер.

Зазначимо, що Ірландія буде єдиною країною ЄС, яка матиме спільний кордон з Британією після її виходу з Євросоюзу.