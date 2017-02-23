За день бойовики 41 раз обстріляли позиції сил АТО

Сьогодні, 23 лютого, бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 41 обстріл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.

Двох наших військових поранено.