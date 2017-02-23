Зниклі роботи художника Марчука знаходяться в Києві

Роботи найвідомішого сучасного українського художника, про начебто викрадення яких і вивезення їх за кордон повідомляли ЗМІ, знаходяться в Києві і скоро мають бути повернуті автору, передає Cultprostir.

"У новинах про "зникнення" 101 роботи Івана Марчука не вказувалася, кого саме звинувачують у цьому. Але я знав, що мова йде про Ігоря Дідковського (бізнесмена, політика, екс-директора "Мистецького Арсеналу"), який останнім часом займався виставками робіт Марчука", - такий висновок зробив арт-колекціонер, галерист і видавець Юрій Комельков у коментарі виданню.

Як розповів сам художник, Дідковський обіцяв йому на початку вересня минулого року організувати виставку в Іспанії в Національній картинній галереї Прадо. Однак з виставкою не склалося, почалися перенесення дати початку виставки, а роботи Марчуку так і не повернули.

Художник не зміг владнати питання з Дідковським, і тому вирішив звернутися до правоохоронних органів.

У свою чергу, Дідковський стверджує, що роботи територію України не покидали і що звинувачення в пресі з цього приводу неправдиві.

Як зазначає видання, зараз конфлікт "на паузі": Марчук пообіцяв не інтенсифікувати його, оскільки вони з Ігорем Дідковським домовилися про повернення робіт.

Як відомо, вчора в ЗМІ поширилася інформація про те, що більше сотні картин Івана Марчука нібито були вкрадені і вивезені за кордон його агентом.