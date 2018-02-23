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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Абраменко понесе прапор України на церемонії закриття ОІ-2018

23 лютого, 2018 - 19:21
Фото Reuters

Фрістайлист Олександр Абраменко стане прапороносцем України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2018.

Про це повідомив сам спортсмен виданню «Спорт Експрес в Україні».

«Мені дійсно запропонували бути прапороносцем, і я з величезним задоволенням погодився», - зізнався Абраменко.

Нагадаємо, на Іграх в Пхьончхані Абраменко виграв перше "золото" на Олімпіаді-2018. Після чого передав чемпіонську лижу в Олімпійський музей Лозанни.

Також українець планує виступити на наступних зимових Олімпійських іграх в Пекіні-2022.

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