Австрія не хоче збільшувати внески в бюджет ЄС після Brexit, - Курц

Бюджет ЄС після Brexit не повинен створювати ще більше фінансове навантаження на країни, які сплачують "чисті внески" до європейської скарбниці.

Про це канцлер Австрії Себастіан Курц заявив перед початком неформального саміту лідерів 27 країн ЄС у Брюсселі, передає ЄП.

Австрія належить до держав ЄС, які дають більше грошей у бюджет, ніж отримують, тобто вона сплачує "чисті внески".

"У нас чітка позиція, ми хочемо сильного Європейського Союзу. Але ми прагнемо також Союзу, який ощадливо поводитиметься з податками своїх громадян. Який намагається бути більш економним, де це можливо, щоб мати більше коштів для важливих завдань, таких як, наприклад, політика безпеки", - сказав Курц.

"Чого ми не хочемо – це постійного важкого навантаження на чистих платників, оскільки чисті платники зараз і так сплачують великий внесок", - наголосив канцлер Австрії.

За його словами, внесок Австрії як чистого платника непропорційно великий. Відень готовий далі сплачувати його, втім після Brexit, коли ЄС стане меншим та втратить великого чистого платника – Велику Британію – слід визначитись, у яких сферах можна зекономити.

"Є даткові завдання на європейському рівні, є галузі, у яких ми хочемо, аби ЄС був задіяний, і ми готові за це платити. Але є також галузі, у яких ми маємо скоротити видатки. Це завдання національного, регіонального рівнів, коли укладаються бюджети. І це також має стати питанням на європейському рівні. Неправильно, аби від чистих вкладників вимагали щораз більше", - зауважив Курц.