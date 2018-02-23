Бібліотеку Євгена Сверстюка передали університету у Луцьку

Філософ, письменник, людина, яку називали «совістю нації», Євген Сверстюк був родом з волинського села Сільце, і ніколи не забував, звідки пішов у світ. Бував на Волині, любив Волинь, був почесним професором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, читав тут публічні лекції, завжди цікаві і при переповненому залі. Університетському музею Лесі Українки свого часу подарував унікальні книги. Частина його багатющої бібліотеки, з волі його родини, буде зберігатися в університеті.

Це книги, в яких, за висловом волинського видавця Андрія Криштальського, нема нічого зайвого, а саме те, що і треба читати, вивчати. Це книги, багатьом із яких більше, ніж сто років. А ще цікавішими вони стають завдяки нотаткам Сверстюка, які він робив і на полях, і на окремих аркушах, які вкладав у книги, і його коментарі, оцінки... «Непоминальне» – таку назву мала зустріч у Музеї Лесі Українки, присвячена новим надходженням книг від Євгена Сверстюка. бо доки живе пам’ять про людину, доти людина живе.

Перемовини з родиною Сверстюка вела і привезла бібліотечку у Луцьк професор університету, доктор філологічних наук Ірина Констанкевич. Нині вона, у статусі народного депутата, багато зусиль доклала, аби стала реальністю постанова про відзначення 150-річного ювілею Лесі Українки, ідея про відзначення якого на достойному, державному рівні виношувалася у стінах університету. Спогадами про Євгена Сверстюка ділилися директор Інституту літератури імені Шевченка НАН України Микола Жулинський, представник на Волині Інституту національної пам’яті Леся Бондарук. Видавець Андрій Криштальський представив сигнальний екземпляр книги з афоризмами та роздумами Сверстюка. Також пригадав, що саме завдяки Євгену Сверстюку, за його сприяння видавництво «Терен» у Луцьку видало чимало цікавих книг («Великий терор», «Жнива скорботи»), а також у Луцьку Сверстюк видав і чимало своїх книг.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк