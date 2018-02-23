Борг Києва за тепло становить 5,18 млрд грн

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ "Київенерго" станом на 1 лютого 2018 року збільшилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго".

Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду мають населення і ЖЕО столиці – 2,8 млрд грн (2 млрд грн за опалення, 800 млн грн за гарячу воду) та 800 млн грн відповідно.

Зросли й борги державного бюджету за опалення та гарячу воду. На 1 лютого 2018 р. борг з компенсації пільг та субсидій за теплоенергію досяг 946 млн грн. Заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, склала 131,7 млн грн.

Найбільш критична ситуація з розрахунками населення та ЖЕО за опалення і гарячу воду у Шевченківському (500 млн грн) та Деснянському (415 млн грн) районах.

У "Київенерго" зазначили, що протягом cічня 2018 року було подано до суду 209 позовів про стягнення заборгованості за надані послуги з клієнтів на загальну суму 8,6 млн грн (з фізичних осіб – 2,9 млн грн, юридичних – 5,7 млн грн) без урахування інфляції та 3% річної пені.