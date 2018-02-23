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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Данилюк розповів, як можна легалізувати лотерейний бізнес

23 лютого, 2018 - 13:44
Фото АПУ

Лотерейний бізнес в Україні може бути легалізовано в рамках чинного законодавства, яке дозволяє видачу відповідних ліцензій окремим компаніям і державним банкам. Про це 23 лютого на прес-конференції заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає "РБК-Україна".

"Ми намагалися зробити це через закон, який був заблокований у Верховній раді, і немає ніяких шансів прийняти його...Існуючий закон передбачає, що ліцензії можуть отримати компанії з великим досвідом роботи, а також державні банки. Це єдиний варіант зараз в рамках закону вирішити проблему, щоб не йти й не битися об стіну в парламенті без результату", - заявив Данилюк.

Він також зазначив, що існуючий статус-кво, в якому працює лотерейних бізнес, завдає шкоди державі.

Окрім того, у державному бюджеті на 2018 рік закладені надходження від легалізації грального бізнесу.

Нагадаємо, найближчим часом Кабінет міністрів має намір затвердити ліцензійні умови для учасників лотерейного ринку.

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