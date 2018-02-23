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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Доба в АТО: Бойовики провели 19 прицільних обстрілів, один військовий загинув

23 лютого, 2018 - 08:53
Фото Reuters

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли позицій української армії, використовуючи також заборонене озброєння. Від ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще один - був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки", - повідомили в штабі.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків.

Згідно з повідомленням, минулої доби ворог провів 19 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець був поранений.

Джерело: День

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