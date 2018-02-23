Добровольці з Майдану допомагали в операції із визволення Криму, - Наливайченко

Колишній глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що в 2014 році віддавав наказ своїм підлеглим заарештувати колишнього голову Верховної Ради АРК Володимира Константинова та самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова, передає ТСН.

"Цьому завадила російська окупація, російська ФСБ, яка вже контролювала Крим. Це завадило всім нам з перших днів протидіяти (окупації)", - сказав екс-глава СБУ в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Наливайченко зазначив, що коли Російська Федерація почала окупацію Криму, все керівництво СБУ на півострові перейшло на бік агресора. Тому Наливайченко вирішив задіяти добровольців з Майдану.

"Вони йшли в Крим бойовими групами. Йшли і виконували бойові завдання, збирали контррозвідувальну інформацію та проводили інші спецоперації для початку військової операції для визволення Криму", - сказав Наливайченко.

Нагадаємо, під час допиту в Оболонському суді колишній керівник СБУ Валентин Наливайченко розповів, що лише п'ята частина офіцерів СБУ у Криму 2014 року лишилася вірною Україні і виконувала накази. Інші ж перейшли на бік окупанта і відмовилися розблокувати парламент півострова попри накази керівництва.