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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Доля окупованого Криму має значення для всіх нас, - Джонсон

23 лютого, 2018 - 10:30
Фото Reuters

Жодна країна не має права силою змінювати кордонів, як Росія зробила це з Кримом, тому що від цього залежить безпека кожної нації.

Про це йдеться у статті міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона до річниці захоплення Криму, передає ЄП.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб держави дотримувалися ключового принципу – не набували територію силовим шляхом.

"Від того, чи буде світ дотримуватися цього принципу, залежить безпека кожної нації. Саме тому доля Криму має значення для всіх нас", - наголосив британський міністр.

На переконання Джонсона, після незаконної анексії Криму усі держави мають зов’язання зважено та рішуче виступити проти Росії.

"Це означає – підтримувати санкції, запроваджені проти РФ через анексію Криму, до тих пір, доки регіон залишатиметься під контролем Кремля, а також зберігати подальші, сильніші санкції – доки не виконуються Мінські домовленості", - підкреслив міністр.

Ці кроки мають продемонструвати, що жодна країна, незалежно від її розміру, "не може розчленити свого сусіда та порушити міжнародне право без наслідків для себе", пояснив Джонсон.

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