"Динамо" зіграє проти "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграє з клубом з Риму "Лаціо". Такі є результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, що відбулися 23 лютого у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Сьйоні.

Перший матч буде зіграно у Римі 8 березня, а матч-відповідь - 15 березня.

Результати жеребкування:

"Лаціо" (Італія) - "Динамо" (Україна)

"Лейпциг" (Німеччина) - "Зеніт" (Росія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Локомотив" (Росія)

ЦСКА (Росія) - "Ліон" (Франція)

"Марсель" (Франція) - "Атлетик" (Іспанія)

"Спортинг" (Португалія) - "Вікторія" (Чехія)

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)

"Мілан" (Італія) - "Арсенал" (Англія).

Нагадаємо, 23 лютого ФК "Динамо" завдяки нічиєї з "АЕКом" пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи.