Франція і ФРН закликають РФ визнати відповідальність за Сирію

Лідери Франції та Німеччини Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали президента Росії Володимира Путіна підтримати проект резолюції Радбезу ООН щодо негайного встановлення перемир'я у Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

"Франція і Німеччина закликають Росію взяти на себе відповідальність у цьому відношенні", - йдеться у спільній заяві.

Як повідомлялося, 22 лютого під час спеціального засідання Росія завадила Раді безпеки ООН ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню і дає можливість доставити гуманітарну допомогу і евакуювати мирне населення, зокрема, зі Східної Гути, де за тиждень загинуло понад 400 осіб.

Повторне голосування очікується ввечері 23 лютого.

Сполучені Штати вважають Москву відповідальною за все, що відбувається у цьому сирійському районі.

Нагадаємо, що США запускають найбільший в історії пакет санкцій проти КНДР.