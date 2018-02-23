Гройсман пропонує оновити норми будівництва багатоповерхівок

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує оновити норми будівництва багатоквартирних будинків та об’єктів міської інфраструктури в бік їхньої ефективності та сучасності – за аналогією з тим, як були оновлені норми будівництва доріг.

Цю ідею він висловив під час зустрічі з молодими підприємцями - засновниками провідних українських стартапів, повідомляє Урядовий портал.

В ході дискусії молоді підприємці подякували уряду за кроки з дерегуляції на будівельному ринку, передусім в частині отримання будівельних дозволів. Це дало значний поштовх розвитку ринку і залучення великих інвестиційних коштів. Однак ці кошти витрачаються на будівництво застарілих квартир з нормами, які виписувалися за часів СРСР.

«Треба змінити ситуацію - так само, як ми переглянули норми будівництва доріг в бік сучасності, безпеки та функціональності. Чекаю пропозицій і сподіваюсь на вашу експертну підтримку», - сказав Гройсман, звертаючись до підприємців.

Як повідомлялося, на початку року Гройсман запропонував проводити регулярні зустрічі з молодими підприємцями для обговорення поточної ситуації в економіці та пошуку шляхів вирішення проблем. Перша зустріч пройшла у січні. Тоді прем'єр-міністр звертав увагу, що Україна має всі можливості стати світовим брендом, місцем створення інноваційного продукту в найбільш затребуваних сферах і на нових ринках.

У свою чергу, підприємці зазначали, що Україна може стати лідером на багатьох нових ринках, оскільки має в активі прогресивні напрацювання. Серед прикладів – використання дронів, передусім в галузі агровиробництва, ринок онлайн-освіти, в тому числі освіти для державних службовців – кураторів реформ. Не менш важливими є розробки в системі майнінгу та використання нейротехнологій.