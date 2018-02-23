Із 1 квітня в Україні запустять процес стягнення заборгованості по зарплаті

Процес стягнення заборгованості по заробітній платі за прикладом стягнення заборгованості по аліментах запустять з 1 квітня. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Через формат мобільних груп і штабів, які зароблять по всій країні по закону щодо аліментів, з 1 квітня ми запустимо таку ж роботу по стягненню заборгованості по зарплаті", - додав міністр.

За словами міністра, зараз заборгованість із зарплати становить 2,7 млрд грн, і тільки в органах виконавчої служби у виконанні знаходиться документів і рішень судів на 0,5 млрд грн.

Нагадаємо,що з 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату - до 3723 грн в місяць. У 2019 ця сума планується на рівні 4173 грн, а в 2020 році - 4425 грн.

У січні, премьер-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що у 2018 році середня зарплата в Україні буде на рівні 10 тис. грн.

Зазначимо, що у грудні 2017 року депутати Верховної Ради у другому читанні проголосували за законопроект №7277 про посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості по сплаті аліментів. 5 лютого в Україні запрацював реєстр неплатників аліментів. 6 лютого закон набув чинності. З цього моменту тим, хто не платить аліменти більше шести місяців, тимчасово заборонено виїжджати за кордон, водити авто, користуватися зброєю і полювати, а також давати дозвіл на виїзд дитини за межі країни.

Окрім того, для неплатників передбачено новий вид відповідальності - суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.