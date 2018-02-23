Кабмін удосконалив механізм монетизації субсидій

Уряд удосконалив механізм монетизації субсидій, який набув чинності в Україні з 1 січня 2018 року. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що 21 лютого уряд схвалив зміни механізму монетизації субсидій, що вирішує проблемні питання, які виникали в учасників процесу з початку запровадження нової системи розрахунків за субсидіями з 1 січня цього року.

"Нам вдалось досягти порозуміння, бо нас об’єднувала спільна мета - реальна монетизація субсидій, і всі сторони мають принципово однакове бачення напрямів реформування системи соціального захисту.

Запровадження в Україні монетизації субсидій - це революційний крок. Необхідність переходу від застарілої і неефективної моделі надання субсидій до їх монетизації й адресності назріла в Україні вже давно. Насамперед тому, що цей процес треба було зробити прозорішим. Ми не можемо дозволити, щоб мільярди бюджетних коштів йшли невідомо куди. Це все - гроші платників податків.

З 1 січня, після запровадження першого етапу монетизації на рівні підприємств-надавачів послуг, субсидії перераховуються безпосередньо за фактично спожиті ресурси та надані послуги. Це унеможливлює ситуації, коли, наприклад, виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства. Тож бюджетні кошти тепер будуть використовуватися ефективніше.

Ми постійно моніторимо роботу нової системи і залучаємо всіх учасників процесу до вирішення спірних питань. Цього разу рішення обговорювали з усіма зацікавленими сторонами - Мінсоцполітики, Міонрегіонбудом, Казначейством, представниками ОСББ / ЖБК, експертами, народними депутатами. Я дякую всім, хто долучився до розробки та доопрацювання проекту з монетизації субсидій", - розповів міністр.

Данилюк зазначив, що підтриманий Кабміном проект удосконалює механізм перерахування субвенції з державного бюджету на оплату пільг та житлових субсидій. Нові правила застосовуються з 1 січня 2018 року.

"Зокрема, тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком та інші послуги будуть здійснюватись на підставі інформації управлінь соцзахисту щодо нарахованих пільг та субсидій. Кошти Казначейство буде перераховувати на рахунки в банківських установах.

Ми також врахували інтереси надавачів послуг із водопостачання і водовідведення та централізованого теплопостачання.

При цьому ми скоротили терміни перерахування коштів.

Всіх скептиків хочу запевнити: ніякого колапсу з розрахунками за субсидіями немає і не буде. Монетизація субсидій - це ефективна і дієва можливість виключити зловживання і корупцію в цьому процесі. Таким чином ми також посилюємо контроль держави за витратами на виплату субсидій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Данилюк, кінцевим етапом реформи має бути повна монетизація субсидій на рівні домогосподарств, яка сприятиме енергоефективності та забезпеченню платіжної дисципліни, а також буде простою в реалізації та адмініструванні.

Нагадаємо, Мінсоцполітики України та представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків виробили двоетапний алгоритм запровадження монетизації пільг і субсидій громадянам, які проживають у будинках ОСББ.