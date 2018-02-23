Контингент миротворчої місії ООН на Донбасі може становити 30 тисяч осіб

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що контингент миротворчої місії ООН на Донбасі може становити 30 тис. осіб, серед яких 20 тис. безпосередньо "блакитних шоломів" та ще 5 тис. поліцейських. Про це вона заявила журналістам у Києві, передає УНІАН.

Так, за її словами, важливим питанням після створення Об’єднаного штабу буде його координація та співпраця з ймовірною миротворчою місією ООН на Донбасі

"Запропоновано і на сьогоднішні йде розмова, це не офіційні дані, але йде розмова про можливий контингент з 30 тис. військових, серед яких 5 тис. може бути поліція, 20 тис. можуть бути "голубі шоломи", власне, ті миротворчі війська та деяка частина має стати на кордон між Україною та Росією", - зазначила Луценко.

"Розмови ведуться про можливий склад миротворчої місії, що ця місія буде складатися з країн, які не входять до жодного безпекового союзу", - додала представник президента.

Вона наголосила на важливості того, щоб "майбутня миротворча місія була розгорнута на всій окупованій частині Донбасу не тільки для захисту СММ ОБСЄ, а й щоб стати на неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі , щоб припинити просування зброї на українську територію".

Як повідомлялося, за словами заступника Генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, військовослужбовці миротворчої місії ООН при введенні на територію Донбасу діятимуть не за українським законодавством, а за законами своїх країн.