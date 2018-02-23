Лідери ЄС на неформальному саміті обговорять "життя після Brexit"

Сьогодні, 23 лютого, лідери країн Європейського союзу на неформальному саміті у Брюсселі обговорять майбутнє Євросоюзу після виходу Великобританії з ЄС. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті Європейської ради, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що в Брюсселі пройде неформальна зустріч лідерів у форматі ЄС-27 без прем'єра Британії Терези Мей. Лідери мають обговорити склад Європарламенту після виборів 2019 року, а також довгостроковий бюджет Євросоюзу після 2020 року, коли Лондон покине ЄС.

Зазначимо, Brexit призведе до того, що бюджет Європейського союзу втрачатиме 10 млн євро щорічно. Це означає, що члени ЄС повинні будуть збільшити внески, так як Брюссель закликає до додаткових витрат на оборону. Деякі країни ЄС наполягають на тому, що союзу буде достатньо й меншого бюджету.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Тереза Мей закликала Євросоюз укласти нову угоду з безпеки. Вона також зазначила, що обмін розвідінформацією між Лондоном і ЄС та співпраця правоохоронних органів мають продовжуватися і після Brexit, який станеться в березні 2019 року.