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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Манафорту висунули нові обвинувачення

23 лютого, 2018 - 09:16
Фото Reuters

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування у справі можливого втручання РФ у президентську кампанію у США у 2016 році, висунув нові обвинувачення проти колишнього глави передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса. Про це повідомляє DW.

Їх обвинувачують у підготовці  податкових декларацій з хибною інформацією, банківському шахрайстві, змові з метою здійснення банківського шахрайства, а також приховуванні доходів з іноземних джерел, йдеться в обвинувальному висновку з 32 пунктів, оприлюдненому у четвер, 22 лютого, у Вашингтоні. Дев'ять обвинувачень висунуто проти Манафорта, 14 - проти Гейтса, решта дев'ять - проти обох підозрюваних. Зокрема, Манафорта обвинувачують у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів з допомогою Гейтса. За цими даними, обидва з 2010 по 2014 рік усвідомлено подавали неправдиві податкові декларації.

Обвинувачення не пов'язано з передвиборною кампанією Трампа.

У жовтні 2017 року проти Манафорта вже були висунуті обвинувачення. В обвинувальному висновку тоді вказувалося, що він протягом кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США в якості "іноземного агента", а також ухилявся від сплати податків.

Нинішнє обвинувачення, як і попереднє, не пов'язане з президентською кампанією Трампа і з можливим втручанням Москви у вибори 2016 року. Манафорт з червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Трампа. Його почали підозрювати після зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, за даними американських ЗМІ, може бути пов'язана зі спецслужбами РФ.

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