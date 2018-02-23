Мосійчук заявив, що замах на його життя розкрито

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшко Ігор Мосійчук заявив, що правоохоронні органи розкрили замах, який було скоєно проти нього восени минулого року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підтверджую: замах на моє життя розкрито. Виконавці встановлені. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, частина в РФ (тимчасово окупована територія Чеченської республіки Ічкерія). Щодо затримання підозрюваних в скоєнні цього жахливого теракту - мені нічого невідомо. За даними слідства терористи контактували з особами на території РФ. Є всі підстави вважати, що контактною особою на території РФ був співробітник ворожих спецслужб", - написав Мосійчук.

Водночас, як зазначає УНН, у столичній прокуратурі сказали: "Ми нікого не затримували".

Разом із тим, у СБУ не спростували та не підтвердили цю інформацію, пообіцявши поінформувати у понеділок, 26 лютого.

Нагадаємо, 25 жовтня 2017 року у Києві було скоєно замах на нардепа Мосійчука. Першим загиблим став охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення. Він загинув від отриманих поранень. Другий - перехожий, який також загинув, був капітаном поліції. За даними слідства, потужність вибухового пристроя складала 400-600 г у тротиловому еквіваленті.