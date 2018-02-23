На курорті у Єгипті вбили українку

У Хургаді в Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич, передає 112.ua.

"Посольство України в Єгипті повідомило, що 21.02.2018 р. у м. Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни. Поліція веде слідство. Справа перебуває на контролі ПУ в Єгипті", - повідомив Кирилич.

За інформацією місцевого видання Vetogate, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.

На місцевих форумах широко обговорюється вбивство нашої співвітчизниці.