Нафтогаз очікує рішення арбітражу щодо справи Газпрому 28 лютого

НАК "Нафтогаз України" очікує, що Стокгольмський арбітраж за п'ять днів ухвалить остаточне рішення за контрактом транзиту газу. Про це під час круглого столу у Верховній Раді сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.

"28 числа (у нас залишилося 5 днів) ми отримаємо рішення транзитного кейсу. Воно буде визначальним як з точки зору подальших відносин з Газпромом, так і матиме вплив з точки зору процесу андбандлінгу", - сказав Коболєв.

Він нагадав, що транзитний контракт наразі укладений між Газпромом і Нафтогазом.

"Ми, як Нафтогаз, попросили трибунал перевести цей контракт на іншу юридичну особу. Залежно від того, що вирішить трибунал у цьому питанні, це кардинально вплине на те рішення, яке шукають депутати", - зазначив Коболєв.

Як відомо, у листопаді 2017 року Стокгольмський арбітраж переніс граничні терміни ухвалення рішень у справах між НАК "Нафтогаз України" та російським Газпромом на кінець грудня 2017 року та кінець лютого 2018 року через те, що російська компанія подала апеляцію на окреме рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу.

На сьогодні між Нафтогазом та Газпромом діє два контракти: на постачання газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з них.

Зокрема, у транзитному спорі йдеться про недопостачання та недоплату за послуги транзиту в 2009-2016 роках. Як повідомляли у Нафтогазі, транзитний контракт передбачає, що у разі зміни умов формування транзитних тарифів у Європі Україна має право вимагати перегляду тарифу. Після підписання контракту був прийнятий так званий Третій енергопакет, і умови формування транзитних тарифів в Європі суттєво змінилися. Тому Нафтогаз і вимагає привести транзитний тариф у відповідність до європейських умов. Газпром відмовляється переглядати тариф вже понад 5 років. Саме через це Нафтогаз звернувся до Стокгольмського арбітражу.

НАК також вимагає привести транзитний контракт у відповідність до європейського законодавства, яке Україна імплементувала у зв'язку з приєднанням до Енергетичного співтовариства.