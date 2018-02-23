Нардеп розповів, коли АТО на Донбасі стане ООС

Щоб змінити формат військових дій на Донбасі, керівник Антитерористичного центру при СБУ має ухвалити рішення про завершення АТО, а президент України - про початок заходів із забезпечення національної безпеки. Таке пояснення дав секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі "112 Україна".

"Для того, щоб припинити АТО, треба відповідне рішення першого заступника СБУ, який відповідає за боротьбу з тероризмом. Для того, щоб оголосити заходи із забезпечення національної безпеки (саме так називається новий режим застосування військ, передбачений законом, який сьогодні опубліковано у "Голосі України"), треба відповідне рішення президента, й у подальшому Генштаб створює вертикаль управління на чолі з керівником Об’єднаного оперативного штабу, який буде здійснювати у відповідному районі загальну кореляцію військами і забезпечувати національну безпеку Україні", - сказав Вінник.

Він уточнив, що на чолі вертикалі військового управління будуть Генштаб і головнокомандувач. Він додав, що в Україні згідно з чинною Конституцією головнокомандувач - це президент.

У відповідь на питання, хто ще має увійти до штабу об'єднаних сил, він сказав: "У ст. 8 закону є вичерпний перелік, кого можна залучити для здійснення заходів забезпечення національної безпеки, це весь перелік наших військових формувань… Можна залучати інших осіб, можуть бути залучені лікарі, які у разі участі у відповідному контингенті отримують статус учасника бойових дій і повноцінний соціальний захист з тим, що отримують військовослужбовці".

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, в "Голосі України" опублікували закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу. Документ набуде чинності 24 лютого.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що триває зміна формату антитерористичної операції (АТО) на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво: "Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької і Луганської областей".