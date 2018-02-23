Народний художник України Борис Кузьма зустрів своє 60-ліття

У п’ятницю, 23 лютого, у приміщенні Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая в Ужгороді зібралися поціновувачі таланту визначного українського митця, член-кореспондента Національної академії мистецтв України, народного художника України, голови Закарпатської організації НСХУ, лауреата обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі Бориса Кузьми на відкриття його ретроспективної виставки «У затишку натюрморту», приуроченій 60-літтю від дня народження.

Як зазначила мистецтвознавець Олена Приходько, назва виставки не випадкова, адже натюрморт присутній практично у всій творчості ювіляра. Тут є роботи написані під час пленерів на теренах Срібної Землі, навіяні закордонними подорожами, створені у майстерні художника. Усі вони об’єднані спільною рисою – багатством та розмаїттям колористики. Попри те, що тематика виставки – натюрморт, тут є і пейзажі, й фігуральні композиції, і графіка. Проте тема натюрморту розкрита найширше.

Відвідувачі виставки, яка триватиме до 13 березня, можуть побачити понад 70 полотен, виконаних художником упродовж останніх двадцяти років. Споглядаючи роботи визначного майстра пензля відчуваєш, що у них художник передав власні емоції, враженні від реального світу через мереживо стрімких ліній, просторових побудов, живописних фрагментів та сміливих кольорових рішень.

З ювілеєм і відкриттям виставки Б.Кузьму вітали представники обласної і міської влади, народний депутат Іван Балога, Президент Національної академії мистецтв України Андрій Чебикін, ректор Закарпатської художньої Академії Іван Небесеик, коллеги-митці з Києва, Ужгрода, Словаччини та численні друзі художника.

Оксана ДУДАШ, для «Дня», Ужгород. Фото Василя ІЛЬНИЦЬКОГО