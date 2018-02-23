Наступного тижня Мей викладе план подальших дій щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наступного тижня викладе план подальших дій щодо Brexit. Про це повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наступного тижня викладе план подальших дій щодо Brexit після зустрічі зі своїми основними соратниками у четвер", - йдеться у повідомленні.

У кабінеті прем'єр-міністра повідомили, що зустріч Мей та її старших міністрів проходила протягом восьми годин, обговорювалися теми від автомобільного сектора до цифрової торгівлі.

Зустріч Мей із її так званим "військовим комітетом" Brexit мала на меті досягти згоди щодо планів на ведення справ Великої Британії за результатами Brexit.

Напередодні зустрічі прем'єр-міністру був відправлений лист, підписаний 62 депутатами, із низкою пропозицій про стратегію уряду щодо виходу країни з Європейського Союзу.