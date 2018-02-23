Навчальні заклади Львова відновлюють роботу

З наступного понеділка, 26 лютого, до всіх шкіл Львова повертаються учні. Відповідну інформації оприлюднили сьогодні керівники міського управління освіти, зазначивши, що ланцюг захворюваності на грип та ГРВІ розірвано, відтак заняття можна відновлювати.

«Станом на п’ятницю, 23 лютого, 20 навчальних закладів є такими, де призупинено навчальний процес, – зазначила начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик. – Відповідно до нашого моніторингу, зараз відсутність учнів сягає приблизно 18 – 20%. І ті навчальні заклади, у яких було призупинено навчальний процес, в понеділок приступають до навчання. Звичайно, будемо продовжувати моніторити ситуацію. А загалом рішення про призупинення навчання було правильним, оскільки це допомогло розірвати ланцюг захворюваності».

Нагадаємо, що «розривати ланцюг захворюваності», призупиняючи навчальний процес, у Львові розпочали майже три тижні тому. Підставою для вимушених короткотривалих канікул була відсутність у навчальному закладі через грип та ГРВІ до третини школярів. Отже, «грипували» почергово майже всі львівські школи, хоча офіційно карантину у Львові не оголошували.

В управлінні освіти Львівської міської ради також повідомляли, що у школах, де призупиняли науку, мають підготувати відповідні накази, в яких з метою виконання навчальних програм, аби надолужити згаяне, буде передбачено відпрацювання пропущених занять. Отже, діти упродовж певного часу навчатимуться за ущільненим графіком.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.