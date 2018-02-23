НАЗК направило до суду 7 протоколів щодо депутатів місцевих рад

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення, які стосуються недотримання депутатами місцевих рад вимог закону щодо обов'язку публічно повідомляти про наявний у них конфлікт інтересів до прийняття рішення або вчинення дій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що протоколи складено стосовно депутата Сквирської районної ради Київської області Гончарука Олега, депутата Сумської міської ради Ігоря Кушніра, депутата Макарівської селищної ради Київської області Мазепи Тетяни та депутата Переяслав-Хмельницької районної ради Романенко Володимира.

Відповідальність за такі правопорушення, а саме - неповідомлення особою в установлених законом випадках і порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій або прийняття рішень в умовах такого конфлікту, передбачена частинами першою і другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 9 лютого у НАЗК розподілили повноваження за п’ятьма напрямками.