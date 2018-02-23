НБУ: Найбільше грошей у 2017 році до України переказано з РФ та США

Протягом 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Найбільше коштів було переказано до України з Росії та США. Про це повідомили у НБУ.

"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", — сказано у повідомленні.

Зокрема, у 2017 році на території України послуги переказу коштів надавали 36 систем, з яких 29 — системи, створені резидентами, та 7 — системи, створені нерезидентами.

З використанням усіх цих систем переказу коштів, у 2017 році було переказано:

в Україну — 2 378 млн доларів в еквіваленті,

за межі України — 286 млн доларів в еквіваленті,

в межах України — 4 456 млн доларів в еквіваленті.

"За підсумками 2017 року на ринку систем переказу коштів, створених резидентами, лідером за сумою переказів є міжнародна платіжна система "TYME" (1 360 млн доларів в еквіваленті)", — додали у НБУ.

Усього за 2017 рік за допомогою систем переказу коштів, створених банками та небанківськими установами — резидентами, переказано:

в межах України — 4 453,04 млн доларів в еквіваленті,

в Україну — 113,66 млн доларів в еквіваленті,

за межі України — 3,06 млн доларів в еквіваленті.

Зазначається, що упродовж 2017 року в Україні здійснювали діяльність 7 систем переказу коштів, створених нерезидентами, а саме:

3 системи з США,

по 1 — з Грузії, Великобританії, Канади, Азербайджану.

За 2017 рік за допомогою систем переказу коштів, створених нерезидентами, було переказано:

в Україну — 2 264, 26 млн доларів в еквіваленті,

за межі України — 282,98 млн доларів в еквіваленті,

в межах України — 2,68 млн доларів в еквіваленті.

"Серед систем переказу коштів, створених нерезидентами, у 2017 році перше місце за обсягами здійснених переказів посідає "Western Union" (51,9% усіх транскордонних переказів в Україну та 74,2% — з України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році через систему електронних платежів НБУ здійснено на 7% більше платежів (за сумою), ніж у попередньому році.