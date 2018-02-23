The New York Times розмістив на обкладинку в Facebook фото українського олімпійського чемпіона Абраменка

Видання The New York Times розмістило на своїй обкладинці у соцмережі Facebook фотографію, на якій український фрістайлер Олександр Абраменко виконує стрибок, який у підсумку став найкращим на Олімпіаді 2018 і приніс Україні золото.

Як повідомлялося, 18 лютого 2018 року українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані з фрістайлу. Це перша медаль України на Олімпіаді в Пхьончхані. До того ж Андрій Абраменко став першим чоловіком, який виграв золоту медаль на зимових Олімпійських іграх за всю історію незалежної України.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив про підписання наказу про виплату 125 тис. доларів винагороди українському спортсмену Олександру Абраменку, який завоював золоту медаль з фрістайлу на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Раніше український бізнесмен Павло Фукс заявив, що вирішив за власні кошти профінансувати виплату додаткових 50 тис. дол. призових коштів за олімпійське золото, 25 тис. доларів - за срібло, 15 тис. доларів - за бронзу. "Згідно з анонсованою раніше програмою мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхьончхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по 50 тис. доларів кожен. Пишаюся разом з усією Україною!" - написав бізнесмен у своєму блозі в Telegram.

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