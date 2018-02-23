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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Олімпіада-2018: Ще одного спортсмена з РФ спіймали на допінгу

23 лютого, 2018 - 13:04
Фото Reuters

Допінг-проба російської бобслеїстки Надії Сергєєвої від 18 лютого дала позитивний результат на заборонену речовину. Про це йдеться у заяві Федерації бобслею Росії в Facebook.

"Проба на допінг бобслеїстки Надії Сергєєвої від 18 лютого дала позитивний результат на серцевий препарат, який входить до списку заборонених, - йдеться в заяві. - За кілька днів до цього, 13 лютого, її проба була чистою. Медичний штаб збірної препарату спортсменці не виписував. Федерація бобслею Росії і сама спортсменка розуміють міру відповідальності і усвідомлюють, як те, що трапилося, може відгукнутися на долі всієї команди".

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