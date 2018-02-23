Олімпіада-2018: Україна потрапила до десятки найсильніших в естафеті

У Пхенчхані відбулася заключна гонка з біатлону в рамках Олімпійських ігор 2018 року. Перемогу у ній здобула команда Швеції. Срібну медаль вибороли норвежці, а "бронзу" – німці. Про це повідомляє НОК України.

Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенов, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного посіла 9-те місце.

Тож, на жаль, українська команда з біатлону не виграла жодної медалі на Іграх у Пхенчхані.

Нагадаємо, що наші дівчата в естафетній гонці стали 11-ми.

Естафета. Чоловіки:

1. Швеція (0 + 7) 1: 15: 16,5

2. Норвегія (1 + 12) +55,5

3. Німеччина (3 + 10) +2: 07,1

4. Австрія (2 + 11) +2: 52,5

5. Франція (3 + 12) +3: 26,6

6. США (2 + 14) +3: 50,2

7. Чехія (2 + 13) +4: 07,1

8. Білорусь (3 + 12) +4: 49,5

9. Україна (2 + 9) +5: 00,8