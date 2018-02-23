Олімпіада-2018: Україна потрапила до десятки найсильніших в естафеті

23 лютого, 2018 - 15:28
У Пхенчхані відбулася заключна гонка з біатлону в рамках Олімпійських ігор 2018 року. Перемогу у ній здобула команда Швеції. Срібну медаль вибороли норвежці, а "бронзу" – німці. Про це повідомляє НОК України.
Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенов, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного посіла 9-те місце.
Тож, на жаль, українська команда з біатлону не виграла жодної медалі на Іграх у Пхенчхані.
Нагадаємо, що наші дівчата в естафетній гонці стали 11-ми.
Естафета. Чоловіки:
1. Швеція (0 + 7) 1: 15: 16,5
2. Норвегія (1 + 12) +55,5
3. Німеччина (3 + 10) +2: 07,1
4. Австрія (2 + 11) +2: 52,5
5. Франція (3 + 12) +3: 26,6
6. США (2 + 14) +3: 50,2
7. Чехія (2 + 13) +4: 07,1
8. Білорусь (3 + 12) +4: 49,5
9. Україна (2 + 9) +5: 00,8
Джерело: День