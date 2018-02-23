Перевізники пасажирів минулого року скоїли понад 2,5 тисячі ДТП

За участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів, у 2017 році на дорогах України сталося 2 588 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, передає Укрінформ.

«У 2017 році на автошляхах України сталося 2588 ДТП за участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів», - заявив Ноняк.

Внаслідок цих ДТП, наголосив він, 160 осіб загинуло та 1 824 особи дістали травми.

Окрім того, Ноняк додав, що із зазначеної кількості - 2588 ДТП, «з вини водіїв ліцензованого автотранспорту за вказаний період сталося 1 295 ДТП, внаслідок яких 54 особи загинуло і 861 дістала травми різного ступеня».

«Порівняно з 2016 роком аварійність в Україні зросла. Чому? У 2016 році не було мораторію, а в 2017 році - є мораторій, який продовжується і в 2018 році. Наводжу простий приклад. Є у підприємства 100 маршрутів. Ми виходимо кожного дня на рейдові перевірки. Рейдовими перевірками ми такого перевізника можемо позбавити 3 чи 5 маршрутів, але 90 чи 80 все одно продовжать працювати. І неможливо рейдовими перевірками в повній мірі виконати увесь нагляд і контроль», - зазначив Ноняк.

За його словами, відсутність мораторію та повноваження працівників Державної служби України з питань безпеки на транспорті дозволили б перевірити місце, де зберігаються транспортні засоби, з'ясувати, чи проходить водій медогляд, чи оглядає транспорт механік, чи є ліцензія на здійснення перевезень тощо.

«Якби ми провели такі повні перевірки, тобто увесь технологічний процес, тоді, я переконаний, низка підприємств, які вбивають і травмують наших людей на автошляхах, позбулися б ліцензії», - підкреслив Ноняк.