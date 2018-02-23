Підсумки чотирнадцятого олімпійського дня

У південнокорейському Пхьончхані сьогодні розігрували чотири комплекти нагород та бронзову медаль у змаганнях з керлінгу. Про головні події чотирнадцятого дня Олімпіади у нашому підсумку.

Шведський тріумф у естафеті

У біатлонній програмі відбулася заключна естафетна гонка у чоловіків. Українська чоловіча команда у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Семакова та Дмитра Підручного не створила сенсації. Як і вчора у жіночій гонці, біатлоністи не порадували бездоганною стрільбою. Бодай одне коло штрафу мала кожна з команд… Окрім Швеції. Саме ця збірна не перестає дивувати на звітній Олімпіаді. Шведам знадобилося лише сім додаткових патронів, щоб бути одноосібними лідерами. Україна ж настріляла два кола штрафу, але фінішувала нижче Німеччини, Франції і Білорусі, у яких було аж три штрафних кола. Старт гонки був більш ніж позитивний: Артем Прима впорався із роботою на вогневих і передавав естафетну паличку в когорті лідерів. А далі Сергій Семенов, який цього сезону далекий від ідеальної форми, програв чимало ногами своїм суперникам. Тому при передачі естафети навіть завдяки чистій стрільбі наша команда була вже десятою. А на заключних двох етапах Володимир Семаков і Дмитро Підручний були змушені піти на кола штрафу після стійки. Як наслідок – п’ять хвилин відставання від шведів та дев’ята сходинка в підсумку.

Швеція стала єдиною несподіванкою цієї гонки, але ця перемога варта багато чого, оскільки за спиною на п’єдесталі вони залишили Норвегію, у котрої було одне коло штрафу, та Німеччину, якій навіть три штрафних кола не завадили бути бронзовими.

Підводячи риску під цьогорічною Олімпіадою, зокрема біатлоном, виникає вдосталь питань, на які варто почути відповідь, адже і чоловіча, і жіноча команди були далекими від оптимальних кондицій, у чому простежується серйозне недопрацювання тренерського штабу українців.

Перемога 15-річної фігуристки

Сьогодні на Олімпіаді завершився турнір з фігурного катання, де визначилися переможниці серед жінок. «Золото» й «срібло» забрали представниці команди «ОАР» Аліна Загітова (239,57 бала) та Євгенія Медведєва (238,26). У довільній програмі спортсменки отримали однакову кількість балів – по 156,65. Але у 15-річної Загітової був кращий результат у короткій програмі, тому за сумою обох програм вона випередила суперницю всього на 1,31 бала. Третьою стала канадська фігуристка Кейтлін Осмонд (231,02).

Нейс приніс збірній Нідерландів чергове «золото»

У ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів серед чоловіків перемогу здобув К'єльд Нейс. Він на 0,04 секунди випередив Ховарда Лорентсена з Норвегії, який став срібним призером. Раніше обидва спортсмени вже вигравали «золото» у Пхьончхані – К’єлд Нейс на дистанції 1500 метрів, а Ховард Лорентсен – на 500 метрів. Бронзова нагорода дісталася Кіму Тхе Юну, який програв нідерландцю 0,27 секунди. Для південнокорейського спортсмена це перша нагорода в кар’єрі.

ОАР зіграє у фіналі з німцями

Відбулися півфінальні матчі хокейного турніру у чоловіків. У першому півфіналі зустрічалися команди Олімпійських атлетів з Росії та Чехії. До гри команда ОАР була фаворитом. Але вже по ходу змагань стало зрозуміло, що чехи просто так путівку до фіналу не віддадуть. Команда Йозефа Яндача вмикала пресинг та намагалася перекривати всі вільні зони. Якщо в першому періоді це вдалося, то в другому росіяни знайшли ключ до воріт суперника, закинувши дві шайби, які в активі Гусєва й Гаврикова. А крапку в зустрічі росіяни поставили в заключному періоді – відзначився Ковальчук.

У другому півфінальному двобої Канада грала проти Німеччини. Результат гри був несподіваним. Німці сенсаційно здолали в чвертьфіналі Швецію, а тепер у півфіналі не менш несподівано переграли канадійців у гольовій перестрілці. Брукс Мачек у першому періоді вивів свою команду вперед, реалізувавши більшість. А Маттіас Плахта й Франк Мауер у другому лише наростили перевагу. На цей момент канадійці змогли відповісти лиш шайбою у виконанні Жільбера Брюле, який теж забив у більшості. Та німець Патрік Хагер знову відновив різницю в рахунку до трьох шайб. У третьому періоді канадійці забили ще дві шайби (в активі Робінсона і Роя), але це не врятувало команду Канади від поразки. 4:3 – Німеччина зіграє у фіналі з ОАР.

Хтось втрачає, а хтось знаходить

Відбувся медальний поєдинок з керлінгу серед чоловіків. Збірна Канади сьогодні змагалася за бронзову нагороду зі збірною Швейцарії. За підсумком матчу швейцарці перемогли з рахунком 7:5 і залишили канадійців без медалей уперше відтоді, як на Олімпійських іграх розігруються нагороди у цій дисципліні.

Натомість одразу дві канадійки піднялися на п’єдестал пошани у фристайлі – дисципліні скі-крос. Фавориткою змагань була чинна чемпіонка світу, шведка Сандра Неслунд. Стартові три раунди змагань Сандра впевнено подолала і вийшла у фінал, де несподівано поступилася, не потрапивши навіть на подіум. А перемогу святкувала канадська спортсменка, срібна призерка Сочі Келсі Серва, яка була швидшою за свою співвітчизницю Бріттані Філан. Бронзова нагорода в активі швейцарської фристайлістки Фанні Сміт.

Абраменко понесе прапор на закритті Оілмпіади

На церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані державний прапор України понесе Олександр Абраменко. Такий вибір є доволі прогнозований, оскільки спортсмен став єдиним олімпійським чемпіоном і медалістом на головному зимовому старті чотириріччя. Нагадаємо, що Абраменко здобув «золото» у фристайлі (акробатиці) та став першим українцем-чоловіком, який здійнявся на найвищий щабель п’єдесталу пошани на зимових іграх.

Росія знову спіймалася на допінгу

А тим часом Росія знову «спалилась». Слідом за керлінгістом Олександром Крушельницьким, у якого вже забрали бронзову нагороду Пхьончхану, на вживанні заборонених препаратів була помічена бобслеїста Надія Сергєєва з команди ОАР. Допінг-проба спортсменки, взята кілька днів тому, дала позитивний результат. Правда, це не мельдоній, а інший препарат, що допомагає роботі серця. Принагідно зауважимо, що в бобслеї-двійках пара Надія Сергєєва – Анастасія Кочержова посіла лише дванадцяту позицію на іграх у Пхьончхані. А відібрану в росіян бронзову медаль з дабл-міксту ще до церемонії закриття отримають норвезькі керлінгісти, про що повідомив голова прес-служби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

Отже, за підсумками 14 змагальних днів лідирує у медальному заліку команда Норвегії, у скарбничці якої тринадцять золотих медалей, як і у Німеччини. За іншими показниками німці продовжують відставати, маючи сім проти чотирнадцяти срібних медалей та шість проти десяти бронзових. Впевнено трійку лідерів замикає Канада з десятьма золотими, вісьмома срібними та дев’ятьма бронзовими медалями.

Богдан Проскуров