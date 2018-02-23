Після виявлення 389 кг кокаїну в посольстві РФ заарештували 5 осіб

П’ять осіб були заарештовані за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на владу країни.

Аргентинські і російські поліцейські займалися розслідуванням наркотрафіку більше ніж рік після того, як в 2016 році російський посол виявив наркотики на території посольської школи.

Наркоторговці збиралися поставити кокаїн у дипломатичному багажі.

«Ми виявили 389 кілограмів кокаїну ціною 50 мільйонів євро. Тепер ви маєте уявлення про обсяги продажу кокаїну в Росії», – заявила Патриція Булріх, міністр безпеки Аргентини. Поліцейські замінили наркотики на борошно. А валізи оснастили GPS-датчиками і відправили в Росію.

Там затримали трьох осіб, в тому числі колишнього співробітника посольства. В Аргентині затримали двох, включаючи співробітника поліції. Ще один підозрюваний перебуває в розшуку.

МЗС Росії з коментарями поки що не виступало.