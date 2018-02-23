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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Рада ЄС продовжила санкції відносно Білорусі ще на рік

23 лютого, 2018 - 15:57
Фото Reuters

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи відносно Білорусі ще на рік — до 28 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Рішення було прийнято 22 лютого.

"Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборона на експорт товарів для внутрішніх репресій, а також заморожування рахунків і заборону на поїздки стосовно чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста в 1999 і 2000 роках", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим Рада ЄС продовжила виняток для поставок у Білорусь біатлонного обладнання. Раніше експорт обладнання дозволяється за умови попереднього отримання дозволу компетентних національних органів у кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, що санкції відносно Білорусі були вперше введені в 2004 році в зв'язку з зникненням чотирьох згаданих вище осіб. Ембарго на поставки зброї було введено в 2011 році. 15 лютого 2016 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати обмежувальні заходи відносно 170 осіб і чотирьох компаній, зберігши при цьому ембарго на поставки зброї і санкції щодо чотирьох осіб, серед них - колишній міністр внутрішніх справ Володимир Наумов, колишній глава Адміністрації президента Віктор Шейман, Юрій Сіваков, який займав в період зникнення політиків посаду глави МВС, командир бригади спецназу внутрішніх військ МВС Дмитро Павличенко.

Джерело: 112 Україна

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