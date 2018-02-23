Реформ в Україні не бачать "або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору", - Мінгареллі

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ і ті, хто їх не бачить, - "або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору". Про це Мінгареллі заявив під час конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани" 23 лютого в Києві, передає УНІАН.

"Ми не сумніваємося в тому, я не буду зараз перелічувати список реформ, які були впроваджені в дуже важких умовах, проте, якщо ви цього не бачите – ви або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть мені, і я вам висловлю весь список надзвичайних амбіційних реформ, які були розпочаті", - зазначив він.

За словами Мінгареллі, для того, щоб впроваджувати подібну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно дотримуватись певної кількості вимог, і одна із цих вимог – це політична воля влади.

"Немає жодних сумнівів щодо того, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади в цій країні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати цю країну, трансформувати цю країну, перетворити її на відкрите, демократичне суспільство, засновуючись на соціально ринковій економіці", - додав голова представництва ЄС.

Крім цього Мінгареллі висловив переконання, що в Україні йде війна через її європейський вибір.

"Наша спільна відповідальність – це впроваджувати Угоду про асоціацію в життя", - наголосив він.

"Це було б скандальним моментом, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї Угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради цієї Угоди. Ми не в тих умовах, коли країна бере на себе юридичні зобов’язання та має щось виконати, в Україні це не так, в Україні ми в дуже конкретній, специфічній ситуації, де триває воєнна ситуація", - додав Мінгареллі.

"Мені здається, що ця країна (Україна) має війну саме через цей європейський вибір, який зробила (країна), це щось, що політично для мене надзвичайно важливо, ніж просто дотримуватись якихось легальних зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цю Угоду", - наголосив посол.

Як повідомлялося, в урядовому звіті, що був представлений в п'ятницю 23 лютого на конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію" йдеться про те, що рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%.