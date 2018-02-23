РФ відповідальна за загибель 400 людей під Дамаском, - Держдеп США

Російська Федерація має "особливу відповідальність" за бомбардування в Сирії передмістя Дамаска, Східної Гути, наслідком яких цього місяця стала загибель більш як 400 людей. Про це заявив Держдепартамент США, закликавши Москву застосувати свій вплив на сирійський уряд, щоб зупинити вбивство цивільних, передає Радіо "Свобода".

Речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт звинуватила Росію у тому, що вона не приборкала президент Сирії Башара Асада та його армію, яка розпочала масштабну кампанію наступу на Східну Гуту.

"Що вони роблять, щоб зупинити спустошення, смерть, вбивства, які відбуваються в Сирії? Без Росії… спустошення і смерть, звичайно, не відбуватимуться", – наголосила речниця.

Американські дипломати в Раді безпеки ООН наполягають на схваленні резолюції, що вимагає запровадження 30-денного перемир’я в Східній Гуті.

Голосування за документ такого змісту очікується 23 лютого в ранкові години за часом Нью-Йорка, де міститься штаб-квартира ООН.

Як повідомлялося, за три доби в результаті обстрілів повстанських районів Східної Гути в передмісті Дамаску в Сирії кількість загиблих збільшилася до 370 осіб.